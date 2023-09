TSV Monheim feiert furiosen Sieg gegen den Meister

Plus Beim ersten Wettkampf der 2. Bundesliga bleibt es bis zum Schluss spannend. Sowohl die Gäste aus Kirchheim unter Teck als auch die Gastgeber turnen starke Kombinationen.

Am Ende waren die beiden Trainer Mike Dörner und Roland Grimm ebenso müde wie die Turner, die etwa zwei Stunden lang hoch konzentriert ihre Übungen absolviert hatten. Im Anschluss an den Wettkampf sagte Grimm: "Es ist eine riesen Erleichterung, dass die Taktik voll aufgegangen ist."

Kein Wunder, dass die Erleichterung groß war, hatte doch der TSV Monheim zum Saisonauftakt der Zweiten Bundesliga Süd im Turnen niemand Geringeren als den amtierenden Meister der Liga, den VfL Kirchheim unter Teck, empfangen. In den sechs Disziplinen Boden, Pferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck zeigten die jungen Männer ihre Leistungen. Bis zum Schluss blieb der Wettkampf gegen den Vorjahresmeister spannend.