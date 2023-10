TSV Monheim feiert Kantersieg vor dem Landkreis-Derby

Mit 74:14 setzt sich der Tabellenführer der 2. Bundesliga Süd aus Monheim beim TV Bühl durch.

Einen ungefährdeten 74:14-Sieg haben die Kunstturner des TSV Monheim in der 2. Bundesliga Süd gegen den TV Bühl eingefahren. Mit einem starken Start am Boden, bei dem vor allem die Verstärkung aus Großbritannien, Oakley Banks, sowie Kapitän Sascha Wilhelm mit hochwertigen und sauberen Übungen zu glänzen wussten, legten die Monheimer den Grundstein für den späteren Erfolg. Banks und Wilhelm wurden vom Kampfgericht mit jeweils vier Scorepunkten belohnt. Weiter ging es am Zittergerät, dem Pauschenpferd. Dort konnten sowohl die Turner aus der Zwetschgenstadt, als auch die Jurastädter nicht wirklich überzeugen. Jedoch schafften es die Monheimer Athleten aufgrund der deutlich höheren Schwierigkeit in den Übungen das Gerät mit 23:0 Scores für sich zu entscheiden. Erwähnenswert sind die zehn Punkte, die sich der 18-jährige Brite erturnen konnte. An den Ringen ließen sich die Sportler am fünften Wettkampftag auch zum fünften Mal in dieser Saison nicht schlagen und lieferten vier solide Wertungen ab.

TSV Monheim liegt bereits nach der Hälfte des Wettkampfes weit vorne

Somit ging es nach der ersten Hälfte mit einer überaus komfortablen Führung von 43:8 in das zweite Einturnen. Dort war die Devise die Konzentration weiter hochzuhalten, um den Wettkampf ordentlich zu Ende zu bringen. Gleich am Sprung riefen alle vier Monheimer Athleten ihr volles Potenzial ab und bauten die Führung weiter aus. Als Nächstes stand der Barren auf dem Programm, eines der liebsten Geräte des TSV. Trotz leichter Fehler und Unsauberkeiten in der Ausführung war der Gastgeber nur einmal auf Augenhöhe mit den Gästen und verlor hier deutlich mit 0:14.

Zum Abschluss des Duells ging es an das Königsgerät der Turner, das Reck. Dort stellte der an diesem Tag überragend aufgelegte Sascha Wilhelm mit einer starken Übung die Weichen für den sechsten Gerätesieg des Tages und krönte sich zum Topscorer des Wettkampfes. Beim Aufsteiger imponierte Thorben Kern mit einem Tkatchev gestreckt das stimmungsvolle Bühler Publikum. Zum Abschluss sorgte der Brite Oakley Banks mit einem spektakulären Flugteil, dem Kolmann, für Begeisterung aller Beteiligten sowie den Zuschauern. Für die Monheimer heißt es nun den Fokus auf die KTV Ries zu richten, denn am kommenden Samstag kommt es zum lange erwarteten Landkreis-Derby (18 Uhr), das gleichzeitig das Spitzenduell der 2. Bundesliga Süd bildet.