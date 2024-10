Der TSV Monheim löst die Pflichtaufgabe souverän

Den erwarteten Kantersieg gab es im Duell Vorjahresmeister gegen Tabellenletzter der 2. Bundesliga Süd im Kunstturnen zwischen dem TSV Monheim und den Gästen vom TV Bühl. Mit 66:27 setzten sich die Monheimer Gastgeber durch. Dabei war der Wettkampf nicht zu jeder Zeit so klar, wie es die Punktzahl am Ende erscheinen ließ.

Mit von der Partie war nach seiner Schulter-OP wieder Julius Hartrich, der für den TSV am Boden startete. Der Rückkehrer zauberte gleich eine gute Übung hin und erzielte einen Scorepunkt in seinem Duell. Die weiteren drei Duelle waren geprägt von Unsauberkeiten und einigen Stürzen auf beiden Seiten, aber mit dem glücklicheren Ende für die Turner des TSV - 9:2 stand es nach dem ersten Gerät. Das Zittergerät der Turner, das Pauschenpferd, eröffnete Julius Mayser mit einer sicheren Vorstellung. In den beiden folgenden Duellen schlichen sich wieder größere Fehler ein. Doch auch aufseiten der Gäste geschah dies und so konnten die Jurastädter auch hier die Scorepunkte auf ihrem Konto verbuchen (14:4). Zum Abschluss lieferte Manuel Neumeier eine fehlerfreie Darbietung und es leuchteten wieder die roten Punkte für Monheim auf der Anzeigetafel.

Knapper Wettkampf an den Ringen und am Barren

An den Ringen, die als Kraftgerät bekannt sind, ging es umkämpft zu, mit dem freudigen Ausgang für die Monheimer. Anton Bulka und Sascha Wilhelm holten je fünf Scorepunkte, während Bühl die anderen beiden Duelle gewann, jedoch nur mit je vier Zählern. Monheim konnte dieses Gerät somit knapp für sich entscheiden (10:8). Mit einem Halbzeitstand von 33:14 ging es in das zweite Einturnen des Tages. Am Sprung waren die Turner des TSV deutlich überlegen (16:0) und bauten den Vorsprung auf 35 Scorepunkte aus. Als Nächstes stand der Barren auf dem Programm. Besonders hervorzuheben sind hier die fabelhafte Vorstellung von Anton Bulka, Mitglied des Jugendnationalkaders, sowie die fehlerfreie Übung von Nils Buchter, die die Gerätepunkte sichern konnten. Auch an diesem Gerät war der Wettkampf eine knappe Angelegenheit, Monheim triumphierte letztlich mit 8:7.

Am Königsgerät Reck galt es noch einmal, vier Duelle ohne größere Probleme zu absolvieren. Dies misslang direkt bei der ersten Vorstellung, Ferrie Blümel patzte und der TV Bühl sackte direkt fünf Scorepunkte ein. Doch Teamkapitän Sascha Wilhelm und Anton Bulka lieferten (vier und fünf Scores). Den krönenden Abschluss zeigte die britische TSV-Verstärkung Oakley Banks mit dem Highlight des Tages. Er präsentierte zum ersten Mal das Flugteil Cassina im Wettkampf und brachte damit die Halle ein letztes Mal zum Beben. Das Reck ging mit insgesamt 9:6 Punkten ebenfalls an die Hausherren.

Icon Vergrößern Oakley Banks präsentierte zum ersten Mal einen sogenannten Cassina im Wettkampf Foto: Szilvia Izsó Icon Schließen Schließen Oakley Banks präsentierte zum ersten Mal einen sogenannten Cassina im Wettkampf Foto: Szilvia Izsó

Somit gewann der TSV Monheim mit 66:27 und 12:0 Gerätepunkten, die sich noch als sehr entscheidend im weiteren Saisonverlauf herausstellen könnten. Der TV Bühl zeigte sich als guter Verlierer und half sogar noch beim Abbau der Geräte in der Monheimer Stadthalle. Für den nächsten Wettkampf, dem Derby in Nördlingen gegen die KTV Ries am 9. November, ist eine deutliche Leistungssteigerung vonnöten, um die eroberte Tabellenführung zu verteidigen. (AZ)