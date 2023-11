TSV Monheim verliert den Aufstiegswettkampf

Die Jurastädter halten den Wettkampf gegen die favorisierte Siegerländer KV lange offen, unterliegen am Ende aber mit 35:53.

Trotz des Heimvorteils hat es für den TSV Monheim nicht ganz zum Aufstieg in die 1. Bundesliga der Kunstturner gereicht. Die Gäste von der Siegerländer KV wurden am Ende des Saisonfinales ihrer Favoritenrolle gerecht und feierten ein Jahr nach dem Abstieg den sofortigen Wiederaufstieg in die höchste Klasse.

Die Monheimer hatten den Wettkampf lange offen gestalten könne, lagen zwischenzeitlich nach sauber geturnten Übungen am Pauschenpferd sogar mit 16:13 vorne. Doch vor allem an den Ringen und am Reck glänzte die SKV mit starken Übungen, die größtenteils mehr Schwierigkeiten aufwiesen, als die der Gastgeber. Für die Monheimer bedeutet das verlorene Saisonfinale ein weiteres Jahr in der 2. Bundesliga. (ausführlicher Bericht folgt)