U18-Wahlen: So würden Jugendliche im Donau-Ries-Kreis wählen

Bei der Bundestagswahl am kommenden Sonntag dürfen Minderjährige nicht abstimmen. Um ihre Sichtweise dennoch einzufangen und abzubilden, fanden auch in diesem Jahr wieder U18-Wahlen statt. Jugendliche von 14 bis 17 Jahren konnten in der vergangenen Woche ihre Stimme abgeben. Während bundesweit die Linke mit 20,8 Prozent die meisten Stimmen erhielt, setzte sich in Bayern die CSU durch. Mit 21,2 Prozent stimmten von 52.000 Jugendlichen die meisten für die Christsozialen. Im Landkreis Donau-Ries ergibt sich ein gemischtes Bild.

Insgesamt 432 Jugendliche haben im Donau-Ries-Kreis die Möglichkeit genutzt und an den U18-Wahlen des bayerischen Jugendrings teilgenommen. Dabei waren 422 der abgegebenen Stimmen gültig und zehn ungültig. Abstimmen konnten alle Interessierten in Marxheim sowie in der Hans-Leipelt-Schule und im Jugendcafé Donauwörth. Gewählt wurde nur mit Zweitstimme. Im Gegensatz zu vielen anderen bayerischen Landkreisen spiegelte sich im Donau-Ries-Kreis beim Ergebnis der bundesweite Trend wider.

U18-Wahl zur Bundestagswahl: Jugendliche im Donau-Ries-Kreis bei Spitzenreiter uneinig

Parteien an beiden Enden des politischen Spektrums erhielten im Landkreis Donau-Ries bei den U18-Wahlen die meisten Stimmen. Vier Parteien erhielten Ergebnisse im zweistelligen Bereich. So haben die jungen Menschen im Donau-Ries-Kreis entschieden:

DIE LINKE: 21,33 Prozent

CSU: 21,33 Prozent

AfD 17,54 Prozent

SPD: 13,03 Prozent

FREIE WÄHLER: 5,69 Prozent

FDP: 5,21 Prozent

GRÜNE: 3,79 Prozent

BSW: 3,32 Prozent

Tierschutzpartei: 2,61 Prozent

Volt: 2,13 Prozent

DIE PARTEI: 1,66 Prozent

Die ÖDP, dieBasis, BÜNDNIS DEUTSCHLAND, BP und MLPD erhielten jeweils weniger als ein Prozent.

Juniorwahl und U18-Wahl: Wichtige Schritte der Demokratiebildung

Im Landkreis Donau-Ries ist der Kreisjugendring für die U18-Wahl zuständig. Geschäftsführer Stefan Ost sieht darin „einen wichtigen Schritt für die Demokratiebildung“. In diesem Jahr sei die Möglichkeit selbst, mit zu wählen, bei den unter 18-Jährigen recht gut angekommen. „Das Interesse war sehr groß. Viele sind gekommen und haben sich informiert“, so Ost.

Neben der U18-Wahl gibt es im Donau-Ries-Kreis auch die sogenannte Juniorwahl, erklärt er. Letzte führen die Schulen im Landkreis durch. Dabei geht es primär darum, wie eine Wahl abläuft und wo man die Kreuze setzt. „Das Ergebnis wird auch nicht veröffentlicht“, sagte Ost. Eine Ausnahme sei hier die FOS in Donauwörth, die auch die U18-Wahl durchführt. „Die haben dort einen sehr engagierten Lehrer“, lobte Geschäftsführer des Kreisjugendrings. Denn bei der U18-Wahl hingegen geht es um das Wahlprogramm der Parteien selbst. Dafür ist viel Information und Demokratiebildung zusätzlich nötig. „Jugendliche sollen lernen, warum sie bestimmte Parteien wählen würden“, führte er aus. Die U18-Wahl zeige die Themen, die Jugendliche aktuell besonders bewegen.