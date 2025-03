Udo Lindenberg und das Theater Donauwörth

„Hallo, hier ist Udo ...“ - Die Stimme aus dem Handy hat dieses tiefe, kratzige Timbre und jenen unverwechselbaren nasal-schnoddrigen Nuscheltonfall, den es so wohl nur einmal in der deutschen Musikszene gibt. Udo Lindenberg ist am anderen Ende und tut so, als sei es das Normalste der Welt, mal eben mit dem legendären Rocker und Liedermacher zu telefonieren. Andreas Schiffelholz, den Vorsitzenden des Theaters Donauwörth, macht dieser Anruf perplex. Damit hatte er nicht gerechnet, als er einige Zeit vorher per E-Mail bei Lindenbergs Musikmanagement angefragt hatte ...

Barbara Würmseher Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Udo Lindenberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis