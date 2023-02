Ausstellung zeigt die archäologischen Funde vom Acker in Überacker

In einer neuen Ausstellung im Gempfinger Pfarrhof wird eine private Sammlung an archäologischen Funden nahe Rain gezeigt. Die Geschichte der Entdeckung ist kurios.

Im Jahre 1949 machte der Burgheimer Heimatforscher Gustav Müller (1918-1958) eine sensationelle Entdeckung: An der Bruchkante einer Sandgrube bei Überacker nahe Rain fielen ihm mehrere Stellen mit auffällig dunklen Erdverfärbungen auf. Bei einer näheren Untersuchung fand er dort einige Scherben, die er aufgrund ihrer Verzierungen mit Linien und Bändern in die Jungsteinzeit datieren konnte. Die Entdeckung ist die Grundlage für eine neue Ausstellung im Gempfinger Pfarrhof, die sich mit der Jungsteinzeit beschäftigt.

Von seiner Entdeckung informierte er Michael Eckstein (1903-1987), den damaligen Heimatpfleger des Altlandkreises Neuburg an der Donau. Als renommierter Fachmann für Vorgeschichtsforschung hatte er zahlreiche Ausgrabungen begleitet und viele Fundberichte erstellt. Zusammen mit Werner Krämer vom Landesamt für Denkmalpflege suchte er persönlich das Gebiet ab und fand neben Gefäßscherben auch Klingenbruchstücke.

Pfosten eines jungsteinzeitlichen Hauses nahe Überacker bei Rain gefunden

Dr. Sabine Mayer vor dem Modell eines jungsteinzeitlichen Hauses. Foto: Erich Hofgärtner

Außerdem entdeckten die beiden Erdverfärbungen, die als Pfostenlöcher eines jungsteinzeitlichen Hauses identifiziert werden konnten. Für die Fachleute war es keineswegs überraschend, dass dort eine Siedlung existierte. Im "Brunntal", so die Flurbezeichnung des Fundortes zwischen Überacker und Staudheim, gibt es eine Vielzahl von Quellen, die zusammen mit den Lößbodenvorkommnissen ideale Siedlungsbedingungen boten.

Der Beginn der Jungsteinzeit wird auf die Zeit um 5000 vor Christus datiert. Die Epoche ist mit einem tiefgreifenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umbruch verbunden, den die Fachleute als "jungsteinzeitliche Revolution" bezeichnen. An die Stelle der alt- und mittelsteinzeitlichen Jäger und Sammler, die als umherziehende Nomaden ihr Leben fristeten, traten nunmehr sesshafte Bauern, die feste Häuser errichteten, Ackerbau betrieben und sich gezähmte Haustiere hielten. Es waren wohl Einwanderer aus dem Balkan und Donauraum, die die neue Kultur mitbrachten. Wie in Überacker ließen sie sich bevorzugt entlang der Flussläufe nieder. Im Gebiet zwischen Lech und Donau sind jungsteinzeitliche Siedlungen auch noch in Illdorf, Dezenacker, Agathenzell und Wiesenbach nachgewiesen.

Michael Lapperger aus Gempfing und seine gesammelten Objekte. Foto: Erich Hofgärtner

Es war ein Glücksfall, dass Michael Lapperger (geb. 1933) seit 1963 den Acker in Überacker bewirtschaftete. Seit seiner frühen Jugend packte ihn die Sammelleidenschaft für bäuerliche Geräte, Möbel, alte Traktoren und vieles andere. Sein Acker in Überacker weckte in ihm das archäologische Interesse. Mit geübtem Blick fand er im Zeitraum von 40 Jahren Mahlsteine, Keramikscherben, Pfeilspitzen, Steinklingen, Steinbeile, Tierzähne, Tierknochen und vieles mehr. Nun überließ er seine Funde dem Förderverein Gempfinger Pfarrhof, um sie dort der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

Für eine wissenschaftliche Bewertung brachte man die Fundstücke zunächst zum Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege nach Thierhaupten. Dort wurden die Objekte gesichtet, inventarisiert und eine kleine Auswahl sogar gezeichnet. Nach der Rückgabe der Fundstücke verstrichen jedoch einige Jahre bis zur Ausstellungseröffnung, da die geplante Veranstaltung coronabedingt öfter verschoben werden musste.

Prunkstück der Sammlung ist ein Feuersteindolch

Ein Prunkstück der Sammlung ist zweifelsohne eine vollständig erhaltene 13 Zentimeter lange Dolchklinge, die aus einem bayerischen Plattenhornstein gefertigt wurde. Dieser Stein stammt aus Baiersdorf bei Kelheim. "Dort gab es ein Bergwerk, wo Feuerstein abgebaut und über die Grenzen des heutigen Bayerns hinaus vertrieben wurde. Man kann auch davon ausgehen, dass das Prunkstück aus Überacker dort hergestellt wurde. Denn die dafür erforderliche Technik beherrschten nur absolute Spezialisten. In Bayern sind Feuersteindolche äußerst selten. Dementsprechend kostbar war so ein Prestigeobjekt." Soweit die Ausführungen von Dr. Sabine Mayer vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Die Archäologin betreut ehrenamtliche Initiativen und hat auch die aktuelle Ausstellung im Pfarrhof konzipiert.

Die Ausstellung vermittelt ein lebendiges Bild vom Leben der jungsteinzeitlichen Siedler. Der Veranschaulichung dienen auch zahlreiche Repliken (Beil, Pfeil, Sichel, Tontöpfe), die ausgeliehen beziehungsweise neu angefertigt wurden. Einen besonderen Akzent setzt das Modell eines jungsteinzeitlichen Gehöfts. In Gempfing freut man sich besonders, dass die Ausstellung um einige Fundstücke aus dem Bestand des Historischen Vereins von Neuburg ergänzt werden konnte. Sie stammen aus der Sammlung, die Michael Eckstein 1949 in Überacker zusammengetragen hat.

Info: Die Ausstellung wird am Freitag, 3. Februar, um 19 Uhr im Pfarrhof Gempfing mit einem einführenden Vortrag von Dr. Sabine Mayer eröffnet. Anmeldung unter 09090/1346 oder unter michael.hofgaertner@t-online.de. Die Ausstellung ist am 5. und 12. Februar sowie am 5. und 12. März von 14 bis 17 Uhr geöffnet.