Überfall auf Bäckereien in der Region: Polizei nimmt Männer fest

In Zusammenhang mit den Überfällen auf Bäckereien in der Region hat es jetzt zwei Festnahmen gegeben. Zuletzt war es in den Landkreisen Donau-Ries und Neuburg-Schrobenhausen zu insgesamt drei Raubdelikten nach dem jeweils gleichen Muster gekommen.

Zunächst hatte es eine Bäckerei in Tapfheim getroffen, dann, am vorigen Mittwoch, einen Betrieb in Rennertshofen. Und nun, am vergangenen Samstag, überfiel erneut ein maskierter Mann eine Bäckerei. Diesmal die Filiale der Bäckerei Schlegl in Burgheim. Überall zeigte sich ein ähnliches Bild: Bedrohungen der Mitarbeiter mit einem Messer, anschließend die Flucht zu Fuß. In Burgheim erbeutete der Räuber einen, wie die Polizei mitteilt, niedrigen vierstelligen Euro-Betrag.

Erst am Samstag wurde eine Bäckerei in Burgheim ausgeraubt

Auch in Burgheim, wie vormals in Rennertshofen und Tapfheim, war die Polizei mit einem Großaufgebot an Kräften im Einsatz, um den Täter zu schnappen – bis in den Abend hinein. Auch ein Polizeihubschrauber unterstützte die Fahndung. In Rennertshofen hatte der Täter knapp 1000 Euro erbeutet. In Tapfheim hatte der Räuber zuvor Anfang Juli um die Mittagszeit den Verkaufsraum der Bäckerei Götz in der Ulmer Straße betreten. Er hielt dem Personal auch dort ein Messer vor und forderte Geld. Aus der Kasse erbeutete er einen dreistelligen Euro-Betrag. Der Raubüberfall dauert nur wenige Minuten.

Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß über die Tapfheimer Ortsdurchfahrt und lief an der Raiffeisen-Volksbank-Filiale vorbei in eine Nebenstraße. Der Räuber war - wie bei allen drei genannten Taten - maskiert. In Tapfheim trug er einen schwarzen Kapuzenpulli und war auch ansonsten komplett dunkel gekleidet. Direkt nach dem Überfall startete die Polizei, wie erwähnt, eine große Fahndung, an der zahlreiche Beamte beteiligt waren. Es gelang aber zunächst nicht, den oder die Täter ausfindig zu machen.

Zwei Männer im Alter von 27 und 44 Jahren sind „dringend tatverdächtig“

Zwischen dem Überfall in Tapfheim und jenen im benachbarten Landkreis Neuburg-Schrobenhausen herrschte fast einen Monat Ruhe.

An diesem Wochenende sind der Polizei schließlich zwei Männer ins Netz gegangen. Noch am Samstag - in der Folge des dritten Raubes in Burgheim - führte, wie das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord (Ingolstadt) mitteilt, „die enge und intensive Ermittlungsarbeit der beiden zuständigen Kriminalpolizeidienststellen Dillingen und Ingolstadt zum Erfolg“. Zwei „dringend tatverdächtige Männer“ im Alter von 44 und 27 Jahren wurden demnach festgenommen: einer am Samstagnachmittag, der andere am Abend. Der Jüngere stamme aus dem Kreis Donau-Ries, der Ältere aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, wie die Polizei auf Nachfrage der Redaktion berichtet.

Beide wurden auf Antrag der jeweils zuständigen Staatsanwaltschaften Ingolstadt und Augsburg dem Haftrichter vorgeführt. Gegen sie wurde Untersuchungshaft angeordnet. Die genauen Tatzusammenhänge und -beteiligungen sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (mit rilu)