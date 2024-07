Zwei Autos stoßen beim Überholen eines Lkw zusammen

Zwei Autos waren am Mittwochmorgen in einen Verkehrsunfall auf der Kreisstraße von Nordheim in Richtung Genderkingen verwickelt. Nach Angaben der Polizei wollte eine 49-jährige Pkw-Fahrerin gegen 10.20 Uhr einen Lastwagen überholen. Als sie nach links ausscherte, stieß sie mit einem Wagen zusammen, mit dem eine 44-Jährige ebenfalls gerade dabei war, den Lkw zu überholen.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Nach ersten Schätzungen beträgt der Gesamtschaden über 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)