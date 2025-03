Sekundenschlaf: Übermüdeter Fahrer verunglückt auf der B2

Ein 50-jähriger Augsburger fiel am Dienstag auf der B2 am Steuer seines Autos in Sekundenschlaf und verunglückte. Wie die Polizei Rain mitteilt, war der Mann gegen 14.30 Uhr von von Donauwörth kommend Richtung Augsburg unterwegs, als er plötzlich auf Höhe Allmanshofen mehrere Verkehrszeichen überfuhr und nach rechts in den Grünstreifen geriet. Der Fahrer und sein 40 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt. Am Auto entstand Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, an den Verkehrszeichen in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Augsburger wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auf Grund körperlicher Mängel (Übermüdung) angezeigt. (AZ)

