Überschlug sich über Leitplanke: Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Pedelec-Fahrer hat sich am Sonntag bei einem Sturz schwer verletzt. Der 39-Jährige war um 15.17 Uhr mit seinem Elektrofahrrad von Donauwörth in Richtung Wörnitzstein unterwegs. als er in einer Linkskurve rund 250 Meter vor dem Maggenhof aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts ins Bankett kam. Er versuchte noch gegenzulenken, prallte aber anschließend in die rechte Leitplanke.

Dadurch überschlug sich der 39-Jährige über die Begrenzung und kam in einem Zaun in einem Gebüsch neben der Straße zum Liegen. Ein Zeuge hörte glücklicherweise die Schreie des Mannes und kam als Ersthelfer hinzu. Zur Bergung des 39-Jährigen musste unter anderem der Zaun durchtrennt werden. Acht Kräfte der Feuerwehr Riedlingen waren im Einsatz. Der Mann wurde nach der Bergung schwer verletzt in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. Ein getragener Fahrradhelm verhinderte laut Polizei massive Kopfverletzungen. Das Elektrorad erlitt einen Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. (AZ)