Täter hat Kabel von Überwachungskamera rausgerissen - und wurde dabei gefilmt

Bei zwei Überwachungskameras, die am Tennisheim in der Bäumenheimer Bahnhofstraße angebracht sind, wurden am Samstag gegen 14.30 Uhr die Stromkabel herausgerissen. An den Kameras entstand ein Sachschaden in Höhe von gut 200 Euro. Die Überwachungskameras erfüllten jedoch ihren Zweck, und zeichneten den Täter vor der Tatausführung auf, weshalb dieser durch die Beamten schnell ermittelt werden konnte. Den Täter erwartet nun eine Anzeige aufgrund Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. (AZ)

Redaktion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Überwachungskamera Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tennisheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis