„Uff, nochmal gut gegangen“: Bad in der Donau bringt Wigald Boning in die Bredouille

Die Umgebung ist lediglich schemenhaft zu erkennen, umso deutlicher ist das plätschernde Wasser zu hören. Es ist Nacht, als Comedian Wigald Boning einen nicht ungefährlichen Trip in die Donau unternimmt. Lediglich bekleidet mit weißer Badekappe und Badehose geht er vergangene Woche am Donauspitz in Donauwörth ins Wasser. „Die Strömung ist nicht von schlechten Eltern“, sagt er zu Beginn des Instagram-Videos, das die Aktion zeigt. Boning kommt zwar wieder aus dem Wasser – doch nicht ohne Blessuren.

Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass Boning in ein Gewässer geht. Seit rund drei Jahren springt er jeden Tag in Flüsse oder Seen. Er hat also einiges an Erfahrung. Dennoch wird ihm in der Donau offenkundig schnell mulmig. „Kaum verlasse ich die Innenstadt, vernehme ich in der Ferne ein herannahendes, verdächtiges Rauschen“, erklärt er im Video. „Ist da etwa Weißwasser?“, fragt er sich laut. Mit Weißwasser bezeichnet man Abschnitte in einem Fluss, in denen das Wasser schnell fließt, verwirbelt und schaumig-weiß erscheint.

Wigald Boning froh, dass er Donau bei Donauwörth wohlbehalten verlassen konnte

Tatsächlich ist der Bereich, in dem Boning unterwegs ist, gefährlich. Erst im August kam nur wenige Meter entfernt ein Mann aus ungeklärter Ursache ins Wasser und konnte einige Tage später nur noch tot aus der Donau geborgen werden. „Ich würde hier nicht in der Donau schwimmen“, hatte der Vorsitzende der Kreiswasserwacht Nordschwaben, Christoph Marx, unserer Redaktion damals gesagt. Die Strömung könne hier äußerst stark sein. Zwar geht es am Donauspitz relativ flach ins Wasser; dem Vernehmen nach fällt der Boden aber nach wenigen Metern bereits steil ab. Bei den Fundamenten der ehemaligen Bahnbrücke werde das Wasser noch schneller, ein Aufprall auf Steine sei nicht unwahrscheinlich. „Wenn man da gegen den Stein gedrückt wird, ist das sehr gefährlich“, erklärte Marx.

Boning bekommt das schnell zu spüren. „Aber schon touchiere ich unsanft grobes Geröll“, beschreibt Boning die Situation. „Packt mich da etwa eine leichte Panik?“, fragt er. Bevor er diese Frage beantworten könne, habe er sich schon einige blaue Flecken zugezogen. „Uff, nochnmal gut gegangen“, stellt er erleichtert fest, als er das Ufer in Höhe der ehemaligen Bahnbrücke erreicht hat. „Ich bin froh, dass ich wohlbehalten aus der Donau wieder rausgekommen bin.“

Boning ist erfahrender Schwimmer, für Ungeübte ist solch ein Vorhaben lebensgefährlich. Christoph Marx von der Wasserwacht sagt: „Die Aktion sollte man auf keinen Fall nachahmen.“ Die Stadt empfiehlt generell, nicht in der Donau baden zu gehen. Der neugestaltete Donauspitz sei lediglich eine treppenartige Ufersicherung. „Diese ist bewusst so gestaltet, dass sie nicht wie eine „normale“ Treppe erscheint, die man wie gewohnt begehen kann“, teilte sie unserer Redaktion im August mit. Mittlerweile gibt es sowohl am Donauspitz, am gegenüberliegenden Donaustrand sowie am alten Donauhafen einen Rettungsring. Auch ein Warnschild wird die Stadt am Donauspitz aufstellen, wann ist aber noch nicht sicher. Wigald Boning betont in seinem Video, dass man seine Aktion nicht nachmachen solle. So habe er einige „rustikale Grundberührungen“ gehabt. „Ich kann nur davon abraten.“