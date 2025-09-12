Eine Bühne für die Welt – im kleinen Mertingen

Große Namen an einem kleinen Ort - und das seit über einem Vierteljahrhundert: Weltklasse-Tenor Francisco Araiza etwa hinterlässt nach seinem Auftritt in Mertingen im Landkreis Donau-Ries als Eintrag im Gästebuch: „Mit deiner Unterstützung ist alles einfach eine Freude.“ Star-Pianist Ingo Dannhorn schwärmt von einem „wunderbaren Erlebnis“, ehe er weiter nach Seoul und St. Petersburg reist. Der gefragte Klavierbegleiter Boris Kusnezow - sonst umjubelt in der New Yorker Carnegie Hall - bringt die Schulaula der 4000-Seelen-Gemeinde zum Klingen und schreibt sich ebenso ins Buch ein wie Kabarettistin Luise Kinseher. Sie bekennt: „Hier war ich sehr glücklich – und dein Rhabarberkuchen macht noch glücklicher!“

So lesen sich einige jener Zeilen in den prall gefüllten drei Bänden des Kulturkreises Mertingen – Seite um Seite ein klingender Beweis dafür, dass hier Großes geschehen ist. Blättert Ulrike Hampp-Weigand darin, dann leuchten ihre Augen. Erinnerungen steigen auf, Stimmen hallen nach. Denn wer die Chroniken studiert, begegnet nicht nur innig gefühlten handschriftlichen Einträgen, sondern einem Auszug aus dem „Who’s who“ der Klassik- und Kleinkunstszene. Ulrike Hampp-Weigand hat sie zu Hauf nach Mertingen geholt und den Ort mit großer Musik belebt. Dafür bekommt die 75-Jährige nun die Silberdistel unserer Redaktion, eine Auszeichnung für besonderes bürgerschaftliches Engagement.

Die Chroniken erinnern an großartige Ereignisse

„Es waren großartige Ereignisse“, schwelgt Ulrike Hampp-Weigand und man kann gar nicht aufhören, mit ihr zusammen den Faden der Vergangenheit aufzunehmen und in den Chroniken zu blättern. Da wird gedankt für „liebevolle und menschliche Betreuung“, für „phänomenale Organisation und Bewirtung“, für eine „großartige Rundum-Betreuung mit so viel Herzlichkeit“. Und alle, die da ihre Grüße hinterlassen haben, stimmen unisono in dieses Loblied ein: der mexikanische Bariton Gerardo Garciacano, die sensationelle Geigerin Veronika Eberle, Opernstudio-Leiter Tobias Truninger, die große Gambistin Hille Perl und viele mehr. Ihr gemeinsames Credo: So etwas wie in Mertingen findet man selten.

Dass Mertingen diesen Zauber erleben durfte, ist eben eng mit Ulrike Hampp-Weigand verbunden. Sie war über 27 Jahre lang Seele und Motor des Kulturkreises, umgeben von einem großartigen Team von Helferinnen und Helfern. Sie war leidenschaftliche Impulsgeberin, charismatische Organisatorin, Mädchen für alles – und immer Gastgeberin mit Herz. „Es war sehr schön, warm, gastfreundlich und stillefreudig“, schrieb die große Sopranistin Ingeborg Danz.

Dabei war Ulrike Hampp-Weigand die Musik keineswegs in die Wiege gelegt. Sie musste sie erst finden auf ihrem Weg, der sie von Weißenhorn über Genderkingen nach Mertingen geführt hat. Beruflich stand die Juristin in einer völlig konträren Welt zu ihrer privaten Leidenschaft, dem Belcanto und den schönen Künsten: Ihre letzte Stufe auf der Karriereleiter - als Oberstaatsanwältin in Augsburg - konfrontierte sie besonders heftig mit tiefen menschlichen Abgründen, harten Schicksalen, zermürbenden Prozessen. „Krasse Fälle“, wie sie selbst sagt.

Die Musik ist ihre „Insel der Glückseligkeit“

Doch da war eben auch diese andere Kraft, die sie getragen hat: die Musik. „Meine kleine Insel der Glückseligkeit“, nennt sie sie – und spricht mit der Energie einer Frau, die nie nur halbe Sachen gemacht hat. Auf dieser Insel verwandelte sie den Kulturkreis in ein Zuhause für Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt, aber auch in eine große „Familie“ aus Freunden und Fans, die kamen, um das Wundervolle zu genießen.

Sie organisierte die Konzerte, holte Musiker vom Bahnhof ab, kochte für sie, backte Kuchen. „Ich habe sie wie Freunde behandelt“, sagt sie. Francisco Araiza saß in ihrem Zuhause, während Cowboy-Chili auf dem Herd brodelte. Am Ende blieb ein Schlachtfeld in der Küche – und es blieben unvergessliche Momente voll guter Gespräche und herzlichem Lachen. Hinter großen Namen standen Menschen frei von Allüren, die in Mertingen Freundschaft fanden. „Das war ganz wunderbar“, erinnert sich Ulrike Hampp-Weigand. Araiza sang ganz spontan Canzone in einer Scheune, entstanden aus der Spontaneität des Augenblicks. Und Schriftsteller Peter Härtling saß bei Familie Weigand ganz selbstverständlich am Küchentisch.

„Das alles hat mir wahnsinnig viel Kraft gegeben“, sagt Ulrike Hampp-Weigand, die auch wirklich viel Kraft gebraucht hat, um über ein Vierteljahrhundert lang diese herausragenden Veranstaltungen des Kulturkreises Mertingen zu stemmen. Den Rücken hat ihr dabei auch immer die Familie gestärkt. Ehemann Klaus Weigand sagt schmunzelnd: „Die Energie war bei Ulrike ja da und die musste irgendwie raus.“

So hat Gemeinderätin und Kulturreferentin Ulrike Hampp-Weigand mit ihrem Engagement eine, den Ort 27 Jahre prägende Konzertreihe geschaffen, die nicht nur von den großen Klassik Stars wie etwa auch Golda Shultz lebte, sondern auch von bemerkenswerten Musikschaffenden der Region. Sie hat zugleich eine Stätte der Begegnung kreiert, der Herzlichkeit, der Lebenskraft. 2023 feierte sie noch das 25-jährige Jubiläum ganz vorne mit, heute – mit 75 Jahren – hat sie sich aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen. Was aus diesem reichen Erbe wird, muss sich zeigen. Sicher aber ist: Sie hat ihre Heimat unermesslich bereichert.

Das ist unsere Silberdistel Auszeichnung: Mit der Silberdistel ehrt unsere Redaktion seit vielen Jahren Menschen aus der Region für ihr besonderes bürgerschaftliches Engagement. Handwerk: Der Preis besteht aus einer Urkunde und einer kunstvoll in Silber gearbeiteten Distelblüte, die eigens in der „Alten Silberschmiede“ in Augsburg angefertigt wurde. Vorschläge: Jede Leserin und jeder Leser kann Vorschläge für unsere Auszeichnung machen. Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner finden sich in unseren Lokalredaktionen.