Corona und Weihnachten - Wie feiern Sie das Fest?

Die aktuelle Umfrage in der Donauwörther Reichsstraße dreht sich um das Thema Weihnachten und die Frage, wie die Menschen das Fest feiern.

Das zweite Weihnachtsfest im Zeichen der Pandemie steht bevor. Wenngleich die staatlichen Regeln nicht so streng sind wie noch im Vorjahr, als es Ausgangssperren und zahlenmäßig streng limitierte Personenkreise gab, so sind die Auswirkungen von Corona doch unübersehbar. Wir wollten von Passanten in Donauwörth wissen: Ist Weihnachten für Sie stark beeinträchtigt?





Joachim Hensold Foto: Barbara Würmseher





Joachim Hensold, Donauwörth

Ich empfinde unser Weihnachtsfest in der Familie nicht als eingeschränkt. Wir bekommen es aber in unserem Umfeld zu spüren, dass die Mundwinkel nach unten hängen, weil mancher durch die Corona-Maßnahmen schon verunsichert wird. Als Christ bedaure ich, dass dieses zweitwichtigste christliche Fest durch Gottesdienst-Einschränkungen nun schon zum zweiten Mal in Mitleidenschaft gezogen wird.









Silvia Reinhardt Foto: Barbara Würmseher





Silvia Reinhardt, Rain

Wir feiern im engsten Familienkreis, und da dürfen wir uns alle sehen, insofern ist alles gut. An Weihnachten sind mein Mann und ich mit unseren Kindern (24, 17 und elf Jahre) zusammen, unserem Schwiegersohn und dem zweijährigen Enkelkind. Natürlich ist die Corona-Lage insgesamt schon bedrückend, weil es viele Menschen gibt, die Angst haben. Das spürt man an Weihnachten natürlich auch.







Manfred Gerngroß Foto: Barbara Würmseher





Manfred Gerngroß, Kaisheim-Hafenreut

Ich erwarte für uns privat an Weihnachten keine großen Beeinträchtigungen. Meine Frau und ich hatten bereits Corona - momentan sind alle in der Familie gesund, und die Einschränkungen staatlicherseits sind im Augenblick ja noch erträglich. Allerdings stehen die nächsten strengeren Regeln ja schon an. Bleibt abzuwarten, wie sich das Ganze noch entwickelt.







Michael Dinkelmeier Foto: Barbara Würmseher





Michael Dinkelmeier, Wemding

Unser persönliches Weihnachtsfest im Familienkreis wird heuer ruhig stattfinden, und ich sehe da für uns keine Einschränkungen durch Corona. Für Ungeimpfte allerdings kann ich mir schon vorstellen, dass es schwieriger ist. Aber wenn sich jeder an die Spielregeln hält, sollte es klappen. Das christliche Weihnachtsfest kann man ja weitgehend begehen, denn Gottesdienste sind ja Gott sei Dank erlaubt!