Umgekippter Wohnwagen: Frau leicht verletzt, massive Verkehrsbehinderung

Ein Unfall mit massiven Auswirkungen hat sich am Donnerstag um 13.50 Uhr auf der B2 in Donauwörth ereignet. Ein 76-Jähriger fuhr von der Schellenbergumgehung in Richtung Augsburg. Zwischen Hangbrücke und der Anschlussstelle Nordheim überholte der Mann aus Sachsen-Anhalt mit seinem Wohnwagengespann mehrere Lkw, die sich auf der rechten Fahrspur befanden, wie es im Polizeibericht heißt. Den Angaben zufolge habe eine plötzlich auftretende Windböe beim Wiedereinscheren das 3,6-Tonnen-Gespann erfasst. Dieses kam daraufhin ins Schlingern, prallte gegen die linksseitige Fahrbahnbegrenzung und kippte zur Seite um.

Pkw und Wohnwagen kamen über beide Fahrstreifen der Bundesstraße zum Liegen. 18 Einsatzkräfte der Donauwörther Feuerwehr unterstützten beim Bergen des Gespanns. Sowohl an dem Zugfahrzeug als auch an dem Wohnwagen entstand jeweils Totalschaden. Der Schaden wird auf mindestens 30.000 Euro geschätzt. Der 76-Jährige gab den aufnehmenden Beamten gegenüber an, unverletzt geblieben zu sein. Seine Beifahrerin (62) wurde zur medizinischen Behandlung mit dem Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. Dort stellten sich die erlittenen Verletzungen als nicht schwerwiegend heraus. Beamte der PI Donauwörth leiteten von Amts wegen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung gegen den Fahrer ein, wie es heißt.

B2: Umgekipptes Wohnwagengespann sorgte für Staus in Donauwörth

Es hatte sich ein langer Rückstau gebildet. Foto: Martina Bachmann

Beide Fahrspuren der Bundesstraße 2 in Fahrtrichtung Augsburg mussten bis zur Beendigung der Abschleppungen und Fahrbahnreinigung für 2,5 Stunden komplett gesperrt werden. Im Stadtgebiet Donauwörth kam es in der Folge aufgrund des Ausweichverkehrs bis ca. 16.30 Uhr zu massiven Verkehrsbehinderungen. Streckenweise kam der Verkehr in der Kernstadt komplett zum Erliegen, so die Beamten.