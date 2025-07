Neues Baugebiet in Donauwörth liegt jetzt auf Eis

So ein Publikumsinteresse wie am Donnerstagabend hatte es im Donauwörther Rathaus seit Jahren nicht gegeben. Und es war nicht der Sachstand zum Umbau des Tanzhauses, der die Bürger auf die Zuschauerbänke des Sitzungssaals trieb. Das geplante Baugebiet in direkter Nachbarschaft zur Neudegger Siedlung stand auf der Agenda des Bauausschusses. Eigentlich sollte das Gremium eine Empfehlung für den Stadtrat in der kommenden Woche aussprechen. Eigentlich. Es kam anders - für viele wohl eine überraschende Wende in der Frage des umstrittenen Projekts. Das liegt nun auf Eis.

