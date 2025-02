Zusammenstoß in Donauwörth: 33-Jährige übersieht Vorfahrt

Zwei Autos stießen am Samstag im Stadtgebiet Donauwörth aus Unachtsamkeit zusammen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 33-Jährige mit ihrem Honda gegen 21.30 Uhr von der Kaiser-Karl-Straße kommend in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah sie eine 47-jährige, die sich zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Fiat 500 bereits vorfahrtsberechtigt im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 33-jährige krachte mit der linken Front von ihrem Honda in die rechte Front vom Fiat der 47-jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand durch die Kollision ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Verletzt wurde niemand. Die 33-jährige Unfallverursacherin erwartet wegen der Vorfahrtsverletzung eine Bußgeldanzeige. (AZ)

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unachtsamkeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zusammenstoß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis