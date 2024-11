Unachtsamkeit eines Autofahrers sorgt für Unfall in Donauwörth

Die Unaufmerksamkeit eines Autofahrers hat am Mittwoch zu einem Unfall in Donauwörth geführt. Der 66-Jährige wechselte gegen 17.10 Uhr an der nördlichen Ausfahrt des Kauflandes in der Neudegger Allee von der Linksabbiegespur auf die Rechtsabbiegespur. Hierbei übersah er einen Audi.

Diesem fuhr er in die Fahrertür. Personen kamen nicht zu Schaden. An den Fahrzeugen entstanden Dellen und Kratzer. Die Reparaturkosten dürften laut Polizei jeweils im unteren vierstelligen Bereich liegen. (AZ)