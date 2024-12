Eine Verletzte und ein hoher Schaden: Unaufmerksamkeit sorgt für Unfall

Eine Autofahrerin hat am Mittwochmorgen in Harburg einen Unfall verursacht. Um 7.50 Uhr fuhr eine 58-jährige Autofahrerin durch die Grasstraße und wollte auf Höhe des Feuerwehrhauses nach links in Richtung Schule einbiegen. Eine 22-jährige Pkw-Fahrerin war hinter ihr unterwegs und erkannte zu spät, dass der vorausfahrende Pkw aufgrund des Gegenverkehrs anhalten musste.

Durch den folgenden Aufprall wurde die 58-Jährige leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert werden. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Polizeibeamten zeigten die 22-Jährige wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung an. (AZ)