Unbekannte demolieren Auto in Donauwörth

Unbekannte haben in der Donauwörther Parkstadt ein Auto demoliert. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein roter Opel zwischen Montag, 14 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr, in der Birkenstraße beschädigt. Als die Halterin losfahren wollte, stellte sie fest, dass sich die Fahrertür schwer öffnen ließ. Die Frau entdeckte an dem Wagen etliche Dellen und Kratzer.

Der Schaden an dem Auto wird auf 6000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Personen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich an die örtliche Inspektion unter der Telefonnummer 0906/70667-0 zu wenden. (AZ)