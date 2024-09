Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag in Genderkingen ein Wohnhaus mit rohen Eiern beworfen. Das meldet die Polizei. Betroffen ist ein Einfamilienhaus in der Kapellstraße. Wie die Polizei berichtet, entstand an der Fassade ein Schaden von etwa 800 Euro. Die Inspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (AZ)