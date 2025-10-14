Randale in Gemüsegarten von Schule: Hütte beschädigt

Ein Unbekannter hat auf dem Gelände der Grundschule in Mertingen eine Gartenhütte beschädigt. Wie die Polizei berichtet, passierte dies zwischen dem 7. und 13. Oktober. Die Täter betraten den Gemüsegarten der Schule und rissen den Holzrahmen der Hütte aus der Verankerung. Dadurch entstand ein Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich.

Die Polizeiinspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (AZ)