Unbekannte beschädigen Gartenhütte auf Gelände der Schule in Mertingen

Mertingen

Randale in Gemüsegarten von Schule: Hütte beschädigt

Unbekannte beschädigen die Gartenhütte im Schulgarten in Mertingen. Die Polizei bittet um Hinweise.
    Ein Unbekannter hat auf dem Gelände der Grundschule in Mertingen eine Gartenhütte beschädigt.
    Ein Unbekannter hat auf dem Gelände der Grundschule in Mertingen eine Gartenhütte beschädigt. Foto: Wolfgang Widemann

    Ein Unbekannter hat auf dem Gelände der Grundschule in Mertingen eine Gartenhütte beschädigt. Wie die Polizei berichtet, passierte dies zwischen dem 7. und 13. Oktober. Die Täter betraten den Gemüsegarten der Schule und rissen den Holzrahmen der Hütte aus der Verankerung. Dadurch entstand ein Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich.

    Die Polizeiinspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (AZ)

