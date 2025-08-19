Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Unbekannte beschmieren Tür von Supermarkt in der Donauwörther Parkstadt

Donauwörth

Unbekannte beschmieren Tür von Supermarkt

In der Donauwörther Parkstadt beschmieren Unbekannte die Hintertür des Gebäudes in der Andreas-Mayr-Straße.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht nach Unbekannten, die in der Donauwörther Parkstadt eine Tür verunstaltet haben.
    Die Polizei sucht nach Unbekannten, die in der Donauwörther Parkstadt eine Tür verunstaltet haben. Foto: Silas Stein, dpa (Symbolbild)

    Unbekannte haben in der Donauwörther Parkstadt die Hintertür eines Supermarkts mit Farbe beschmiert. Dies passierte nach Angaben der Polizei in der Zeit zwischen Samstag, 20 Uhr, und Montag, 7 Uhr, an dem Gebäude in der Andreas-Mayr-Straße.

    Zudem hinterließen die Täter Unrat. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden