Unbekannte beschmieren Tür von Supermarkt

Unbekannte haben in der Donauwörther Parkstadt die Hintertür eines Supermarkts mit Farbe beschmiert. Dies passierte nach Angaben der Polizei in der Zeit zwischen Samstag, 20 Uhr, und Montag, 7 Uhr, an dem Gebäude in der Andreas-Mayr-Straße.

Zudem hinterließen die Täter Unrat. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)