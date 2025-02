Unbekannte beschmieren Verkehrsschilder an der B2

Eine in dieser Form ungewöhnliche Sachbeschädigung nahe dem Donauwörther Stadtteil Berg meldet die Polizei. Unbekannte haben wohl am Wochenende zwei Tempo-100-Schilder an der B2 (Schellenberg-Umgehung) kurz nach dem Berger Kreuz mit schwarzer Farbe beschmiert.

Die Straßenmeisterei stellte dies am Montag fest. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Inspektion Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)