Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag in Wemding ein Hoftor mit roter Farbe besprüht. Dies geschah der Polizei zufolge gegen 1.30 Uhr im Ludwigsgraben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth, Telefon 0906/70667-0, zu melden. (AZ)

