Unbekannte beschmieren Mountainbike-Strecke und Parkbank mit Farbe

In Monheim haben Unbekannte zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmittag in der Schulstraße mehrere Gegenstände mit schwarzer Farbe besprüht. Betroffen waren eine künstlich angelegte Mountainbike-Strecke, Mülleimer sowie eine Parkbank. Der Schaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ein und bittet unter der Telefonnummer 0906/706670 um Hinweise. (AZ)
Monheim
