Unbekannte beschmieren Mountainbike-Strecke und Parkbank mit Farbe

In Monheim haben Unbekannte zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmittag in der Schulstraße mehrere Gegenstände mit schwarzer Farbe besprüht. Betroffen waren eine künstlich angelegte Mountainbike-Strecke, Mülleimer sowie eine Parkbank. Der Schaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ein und bittet unter der Telefonnummer 0906/706670 um Hinweise. (AZ)

86653 Monheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Parkbank Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis