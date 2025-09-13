Icon Menü
Unbekannte besprühen Mountainbike-Strecke und Parkbank in Monheim mit Farbe

Monheim

Unbekannte beschmieren Mountainbike-Strecke und Parkbank mit Farbe

Unbekannte Personen haben zwischen Mittwoch und Donnerstag in Monheim mehrere Gegenstände mit Farbe besprüht. Die Polizei sucht nach Zeugen.
    Unbekannte haben in Monheim Gegenstände mit Farbe besprüht.
    Unbekannte haben in Monheim Gegenstände mit Farbe besprüht. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    In Monheim haben Unbekannte zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmittag in der Schulstraße mehrere Gegenstände mit schwarzer Farbe besprüht. Betroffen waren eine künstlich angelegte Mountainbike-Strecke, Mülleimer sowie eine Parkbank. Der Schaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ein und bittet unter der Telefonnummer 0906/706670 um Hinweise. (AZ)

