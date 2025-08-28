Unbekannte blenden mit Laserstrahl auf B2 einen Autofahrer

Unbekannte haben haben am Mittwochabend auf der B2 bei Asbach-Bäumenheim offenbar mit einer Laserlampe gezielt Verkehrsteilnehmer geblendet. Wie die Polizei berichtet, ging um kurz vor 22 Uhr per Notruf die Meldung ein, dass Personen von der Brücke an der Anschlussstelle Asbach-Bäumenheim-Nord aus mit einem roten Laserstrahl in Richtung Fahrbahn hantieren.

Ein 32-Jähriger, der mit seinem BMW in Richtung Donauwörth unterwegs war, gab an, kurzzeitig geblendet worden zu sein. Zu einem Unfall kam es glücklicherweise nicht.

Laser-Attacke auf B2 bei Bäumenheim: Wer kann Hinweise geben?

Drei Verdächtige konnten auf der Brücke beobachtet werden. Sie entfernten sich jedoch, bevor die Polizei vor Ort war. Es laufen nun Ermittlungen wegen des Verdachts eine gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wer Hinweise zu den drei Personen geben kann beziehungsweise zur angegebenen Zeit selbst geblendet wurde, wird gebeten, sich bei der Inspektion in Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)