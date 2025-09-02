Unbekannte demolieren Auto auf Hallenbad-Parkplatz

Unbekannte haben in Asbach-Bäumenheim ein Auto demoliert und teilweise ausgeschlachtet. Nach Angaben der Polizei gingen die Täter auf dem Parkplatz am Hallenbad im Josef-Dunau-Ring einen blauen Audi A3 an.

An dem abgemeldeten Wagen zerstachen die Gesuchten einen Reifen, brachen den rechten Außenspiegle ab und rissen die Verkleidung der Fahrertür heraus. Zudem stahlen sie die Kfz-Batterie und das Radiogerät aus dem Pkw. Der Schaden summiert sich auf schätzungsweise 1500 Euro. Die Polizei ermittelt und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)