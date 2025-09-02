Icon Menü
Unbekannte demolieren Auto auf Hallenbad-Parkplatz in Bäumenheim

Bäumenheim

Unbekannte demolieren Auto auf Hallenbad-Parkplatz

In Bäumenheim beschädigen Unbekannte einen Audi und stehlen die Batterie sowie das Radiogerät-
    • |
    • |
    • |
    Unbekannte haben ein Auto in Bäumenheim demoliert.
    Unbekannte haben ein Auto in Bäumenheim demoliert. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Unbekannte haben in Asbach-Bäumenheim ein Auto demoliert und teilweise ausgeschlachtet. Nach Angaben der Polizei gingen die Täter auf dem Parkplatz am Hallenbad im Josef-Dunau-Ring einen blauen Audi A3 an.

    An dem abgemeldeten Wagen zerstachen die Gesuchten einen Reifen, brachen den rechten Außenspiegle ab und rissen die Verkleidung der Fahrertür heraus. Zudem stahlen sie die Kfz-Batterie und das Radiogerät aus dem Pkw. Der Schaden summiert sich auf schätzungsweise 1500 Euro. Die Polizei ermittelt und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)

