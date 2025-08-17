Umweltsünder entsorgen weiter illegal Altöl auf Parkplatz

Dass Menschen im Landkreis Donau-Ries illegal Abfall in der Landschaft entsorgen, kommt immer wieder mal vor. An keinem Ort in der Region passiert das so häufig, wie an dem kleinen Parkplatz an der Staatsstraße östlich von Wemding in Richtung Monheim. Einige hundert Meter außerhalb der Stadt werden dort am Waldrand seit dem vorigen Jahr fast schon regelmäßig Behälter entdeckt, die meist mit Altöl gefüllt sind, also auch eine potenzielle Gefahr für die Natur darstellen. Zwar hat die Polizei Ende 2024 drei Männer ermittelt, die sich mehr als zwei Dutzend mal auf beschriebene Weise strafbar machten. Die unerklärliche Serie ist damit aber nicht gestoppt.

Erst Ende Juli und Anfang August schafften Unbekannte innerhalb einer guten Woche zweimal an dem Parkplatz Altöl beiseite. Einmal war es ein mit fünf Litern gefüllter Kanister, das andere Mal waren es ein Fünf- und ein Zehn-Liter-Behälter. All diese Fälle bekommt Dennis Krauß von der Polizeiinspektion Donauwörth auf seinen Schreibtisch. Eine vergleichbare Serie sei ihm nicht bekannt, berichtet der Oberkommissar: „Das ist absolut einzigartig.“

Altöl aus Wemding in Kläranlage: Fall noch immer nicht geklärt

In Wemding beschäftigte 2024 eine ganze Reihe von Umweltdelikten die Polizei, das Landratsamt und das Wasserwirtschaftsamt. Der größte Fall: Im Januar 2024 leitete ein Unbekannter im Stadtbereich mindestens 1000 Liter Altöl in die Kanalisation ein. Im Klärwerk des Zweckverbands „Mittlere Wörnitz“ bei Rudelstetten konnte gerade noch ein großer Schaden verhindert werden. Trotz umfangreicher Ermittlungen gelang es bis heute nicht, den oder die Täter ausfindig zu machen.

Wenigstens kam die Polizei im Laufe des vorigen Jahres drei Männern auf die Schliche, die an der Staatsstraße bei Wemding immer und immer wieder mit Altöl gefüllte Behälter (meist Gläser) neben der asphaltierten Parkplatz-Fläche ins Gras stellten. Die Menge summierte sich über die Monate auf mehr als 200 Liter. Über ein verdächtiges Fahrzeug, das an dem Parkplatz gesichtet wurde, stießen die Gesetzeshüter auf drei Männer (33, 34 und 59 Jahre alt), die in Wemding beziehungsweise in einem Dorf in der Monheimer Alb wohnhaft sind. Einer von ihnen betrieb eine Hobby-Kfz-Werkstatt. Das Trio legte ein Geständnis ab und erklärte, es habe sich die Entsorgungskosten sparen wollen in der Annahme, die Behältnisse würden dort eingesammelt und ordnungsgemäß entsorgt.

Sieben Umweltdelikte an Parkplatz bei Wemding seit dem Jahreswechsel

Dem Vernehmen nach setzte es für die Sünder saftige Geldstrafen. Der Parkplatz an der Staatsstraße blieb aber ein Ort, an dem umweltgefährdende Stoffe in der Flur landen. Sieben Mal sei dies seit dem 27. Dezember 2024 geschehen, schildert Krauß. Die jeweilige Menge bewege sich zwischen einem und 20 Litern. Sechsmal sei es Altöl gewesen, einmal ein Reinigungsmittel einer Firma, „die es seit 20 Jahren nicht mehr gibt“. Die Behälter seien in die Mülltonne geworfen worden, die an dem Parkplatz steht, oder in das Gebüsch dahinter.

„Wir konnten Spuren sicherstellen“, so der Sachbearbeiter der Polizei. Er vermutet: „Das ist kein Privater, der mal einen Ölwechsel macht.“ Vermutlich handle es sich stets um den selben Täter. Krauß rätselt über das Motiv, denn Altöl ließe sich legal ohne großen Aufwand entsorgen. Händler seien verpflichtet, beim Kauf von Motoröl die gleiche Menge kostenlos zurückzunehmen. Auf den Recyclinghöfen des Abfallwirtschaftsverbands (AWV) könne Altöl für eine geringe Gebühr abgegeben werden. Denkbar sei, dass der besagte Parkplatz an einer Route liegt, auf welcher der Umweltsünder regelmäßig unterwegs ist. Der Oberkommissar zeigt sich optimistisch, die Straftaten-Serie klären zu können.