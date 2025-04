Unbekannte randalieren an einer Tankstelle

Unbekannte haben an einer Tankstelle in Rain randaliert. Die Täter richteten laut Polizei einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro an.

Auf dem Gelände an der Münchener Straße demolierten die Gesuchten am Gebäude mutwillig die Schiebetür am Haupteingang und eine Werbetafel. Die Tatzeit lässt sich eingrenzen zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 4.30 Uhr. Die Inspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (AZ)