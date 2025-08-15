Icon Menü
Unbekannte sprühen Graffiti in Mertingen

Unbekannte sprühen Graffiti in Mertingen

Die Täter machen sich an der Bahnüberführung zu schaffen. Die Polizei kommt zu spät - und sucht nun Zeugen des Vorfalls.
    Unbekannte haben in Mertingen ein Graffiti gesprüht.
    Unbekannte haben in Mertingen ein Graffiti gesprüht. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Mehrere Personen haben Freitagnacht an der Mertinger Bahnüberführung ein Graffiti angebracht. Die Tat geschah laut Polizei um 1 Uhr.

    Die Täter flüchteten, bevor Polizeibeamte eingetroffen waren. Die Polizei bittet unter 09090/7007-0 um Hinweise. (AZ)

