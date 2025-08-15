Unbekannte sprühen Graffiti in Mertingen

Mehrere Personen haben Freitagnacht an der Mertinger Bahnüberführung ein Graffiti angebracht. Die Tat geschah laut Polizei um 1 Uhr.

Die Täter flüchteten, bevor Polizeibeamte eingetroffen waren. Die Polizei bittet unter 09090/7007-0 um Hinweise. (AZ)

