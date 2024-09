Faustschläge gegen Gast von „Summerfeeling“-Party

Im Umfeld der „Summerfeeling“-Party in Wörnitzstein haben Unbekannte einen Mann attackiert und verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 34-Jährige die Fete in der Nacht auf Sonntag gegen 3.30 Uhr verlassen. Auf dem Parkplatz geriet der Donauwörther in eine Auseinandersetzung mit zwei anderen Personen.

Aus noch unerklärlichen Gründen ging das Duo offenbar plötzlich auf den Mann los und verpassten ihm Faustschläge ins Gesicht. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Felsheim. Der 34-Jährige erlitt an der rechten Schläfe eine Platzwunde, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)