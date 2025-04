Unbekannter beschädigt Audi und flüchtet anschließend

Ein Unbekannter ist in einen Audi A5 geprallt und anschließend geflüchtet. Nach Angaben der Polizei parkte ein Mann seinen Audi zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 16.30 Uhr, vor einem Gebäude in der Donauwörther Ölgasse. Dort prallte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in das Heck des Wagens. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 6000 Euro. Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth konnten ein fremdes Fahrzeugteil an der Unfallstelle sicherstellen. Da sich kein Verursacher meldete, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf unerlaubtes Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

