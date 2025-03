Unbekannter schlägt Nagel in Reifen auf Parkplatz an Schule

Ein Unbekannter hat in Rain ein Auto mutwillig beschädigt. Dieses stand auf dem Schulparkplatz an der Kraftwerkstraße. Der Täter schlug der Polizei zufolge an dem BMW einen Stahlnagel in einen der Reifen. Dies geschah bereits am Freitag, 28. Februar, zwischen 7.30 und 13 Uhr.

Zeugen, die an diesem Tag verdächtige Personen im Bereich des Parkplatzes wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Inspektion in Rain zu melden. Telefon: 09090/70070. (AZ)