Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Mittwoch und Samstag im Donauwörther Stadtteil Berg ein Auto mutwillig beschädigt. Wie die Polizei berichtet, schlug der Täter an einem in der Ottheinrichstraße abgestellten grauen Pkw den linken Außenspiegel ab Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ).

