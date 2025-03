Unbekannter zerkratzt in Donauwörth mutwillig ein Auto

Am Samstagmittag gegen 12.45 Uhr parkte ein 46-Jähriger seinen Pkw auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Artur-Proeller-Straße 2 in Donauwörth Nach Informationen der Polizei kam der Fahrer etwa zehn Minuten später zurück zu seinem Fahrzeug und stellte fest, dass ein bislang unbekannter Täter in dem kurzen Zeitraum die Fahrertüre mutwillig zerkratzt hatte. Am Fahrzeug entstand dadurch ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

