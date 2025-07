Unbekannter beschädigt Fahrzeugfront eines geparkten Autos

Ein Unbekannter hat ein Auto in Donauwörth beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, parkte eine 43-Jährige zwischen dem vergangenen Samstag und dem vergangenen Sonntag ihren Pkw auf einem Anwohnerparkplatz im Bereich der Birkenstraße. Am Sonntag stellte die Frau diverse Schäden an der Fahrzeugfront ihres Wagens fest. Sie werden auf rund 750 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0906/70667-0. (AZ)

