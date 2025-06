Unbekannter beschädigt mutwillig Fahrrad

Ein Unbekannter beschädigte mutwillig im Zeitraum von 16. Juni, 17.55 Uhr, und 17. Juni, 12.45 Uhr, ein Fahrrad in auf dem Parkdeck der Donaumeile in Donauwörth. Nach Polizeiangaben handelt es sich um ein weites Rad der Marke Centurion, das einem 57-Jährigen gehört. Unter anderem machte sich der Täter am Lenker zu schaffen. Es entstand Sachschaden von geschätzten 100 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

