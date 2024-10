Ein Unbekannter ist mit seinem Fahrzeug am Donnerstag oder Freitag im Unteren Kirschbaumweg in Rain gegen ein Straßenschild geprallt und hat dieses beschädigt. Der Fahrer kümmerte sich nicht weiter darum. Nun ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht. Die Inspektion in Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (AZ)

