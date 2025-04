Unbekannter schlitzt Sitzfläche eines Motorrades auf

Ein Unbekannter hat mit einem scharfkantigen Werkzeug die komplette Sitzfläche eines Motorrads aufgeschnitten. Laut Polizeibericht stand das Zweirad der Marke Yamaha, Typ X-Max, im Zeitraum von 6.45 Uhr bis 16.45 Uhr auf einem Mitarbeiterparkplatz in der Fendtstraße in Asbach-Bäumenheim. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug wurde aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

