Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Dienstag in Mertingen ein Auto mutwillig beschädigt. Der Täter zerstach laut Polizei an dem Pkw den hinteren rechten Reifen und beschädigte den Radkasten. Der Wagen stand auf dem Parkplatz der Firma Zott in der Bäumenheimer Straße.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/7007-0.