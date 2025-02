Unbekannter Dieb stiehlt in Donauwörth „Kühe im Stall“

Kurioser Diebstahl in Donauwörth: Bei einer Kunstausstellung in der Rathausgasse wurde am Sonntag im Zeitraum von 16.50 Uhr bis 17.15 Uhr, ein Ölgemälde entwendet. Das Bild „Drei Kühe im Stall“ ist 60 Zentimeter breit und 20 Zentimeter hoch und zeigt drei braun-weiß gefleckte Kühe. Die Tiere befinden sich in einem Stall, zwei von ihnen sind stehend abgebildet, eine Kuh auf dem Boden liegend. Das Gemälde ist signiert und hat einen Wert von 1000 Euro. Die Polizei Donauwörth bittet Zeugen, die etwas gesehen haben beziehungsweise Hinweise auf den unbekannten Täter und den Verbleib des Gemäldes geben, oder anderweitig zur Aufklärung der Straftat beitragen können, sich unter Telefon 0906/70667-0 zu melden. (AZ)

