Dieb bestiehlt Frau beim Einkaufen

Vermutlich einen unbeobachteten Moment hat ein Unbekannter ausgenutzt, um eine Frau beim Einkaufen zu bestehlen. Diese war am Donnerstag zwischen 13 und 13.30 Uhr in einem Supermarkt, um dort einzukaufen. Ihre Geldbörse hatte sie währenddessen in einem Rucksack verstaut, den sie wiederum im Einkaufswagen ablegte. Vermutlich nutzte ein bislang unbekannter Täter einen Moment, in dem der Rucksack unbeaufsichtigt war, und stahl daraus den Geldbeutel. Laut Polizei befanden sich darin neben 200 Euro Bargeld noch die EC-Karte und Personaldokumente der bestohlenen Frau. Der Diebstahl wurde dieser erst bemerkt, als sie an der Kasse zahlen wollte. Die Polizeiinspektion Rain bittet Zeugen, die zur Aufklärung des Diebstahls beitragen können, sich unter der Telefonnummer 09090/70070 zu melden. (AZ)

