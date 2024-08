Gestohlenes Auto ist wieder aufgetaucht: Zeugen gesucht

Die Unbekannten, die in der Nacht auf vorigen Donnerstag ein Auto in Donaumünster gestohlen haben, stammen wohl aus der Gegend. Sie stellten den weißen VW Golf nahe der Donauwörther Parkstadt ab. Zuvor begingen sie mit dem Wagen offenbar eine Straftat. Dies bestätigt die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion.

Der 14 Jahre alte Pkw stand in einer Garage in Donaumünster. Die Täter öffneten nachts das Tor und hatten leichtes Spiel, das Auto mitzunehmen, denn der Schlüssel befand sich in diesem. Beim Verlassen des Grundstücks prallte der Pkw aber gegen einen Blumentopf, einen Busch und einen Teil der Garageneinfahrt. Dadurch wurde das Fahrzeug beschädigt.

Das gestohlene Auto steht am Wildgatter nahe der Parkstadt

Am Montag erhielt die Besitzerin einen Hinweis, wonach der VW Golf am Wildgatter im Wald nördlich der Parkstadt stehe. Die Frau schaute dort nach und fand tatsächlich ihr Auto vor. Die Kripo Dillingen untersuchte es und sicherte Spuren. Die werden nun ausgewertet.

Wie lange der Wagen bereits am Wildgatter stand, ist laut Polizei noch unklar. Vermutlich benutzten die Diebe den VW Golf für verbotene Fahrmanöver auf dem Gelände des Donauwörther Golfclubs nahe Gut Lederstatt. Auf dem Grünfeld (Green) des Golfplatzes drehten die Gesuchten mehrere Runden und richteten dabei erheblichen Schaden an. Dies geschah in der Zeit zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitag, 6.30 Uhr. Der Sachschaden an den Rasenflächen liegt nach ersten Schätzungen bei rund 5000 Euro.

Die Polizeiinspektion bittet um Hinweise. Wer hat den weißen VW Golf seit dem vorigen Donnerstag im Raum Donauwörth gesehen? Telefon: 0906/706670. (AZ)