Unbekannter durchtrennt Bremsleitung an Motorrad

Ein Unbekannter hat in Asbach-Bäumenheim ein Motorrad mutwillig beschädigt beziehungsweise manipuliert. Dies hätte schlimme Folgen haben können.

Wie die Polizei mitteilt, stand die schwarze Yamaha den ganzen Donnerstag über auf dem Parkplatz in der Fendstraße 1. Als der Besitzer am späten Nachmittag losfuhr, bemerkte, dass die Vorderradbremse nicht funktionierte. Der Mann hielt gleich an und stellte fest, dass an der Maschine eine Bremsleitung und die ABS-Leitung durchtrennt worden waren.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Personen auf dem Motorradabstellplatz beobachtet haben, sich zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)