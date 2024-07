Unbekannter entsorgt Ölfass an Baggersee bei Genderkingen.

Eine illegale Abfallablagerung nahe Genderkingen beschäftigt die Polizei. Ein Unbekannter entsorgte an einem Badeweiher nordwestlich des Orts ein Ölfass.

Nach Angaben der Polizei wurde das rot-weiße 60-Liter-Fass mit „Avia“-Aufschrift an dem Gewässer entdeckt, das über den Gstaadweg von Genderkingen aus zu erreichen ist. Der Behälter lag an einem Pkw-Parkstreifen nahe dem Beachvolleyballfeld. In dem Fass befanden sich Ölreste, vermischt mit Wasser.

Anhaltspunkte dafür, dass von dem Inhalt etwas ins Erdreich eingedrungen ist, hat die Polizei nicht. Die Inspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (AZ)