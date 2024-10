Ein bisher unbekannter Fahrzeugfahrer hat am Dienstag in Buchdorf einen weißen Hyundai angefahren. Der Wagen war den kompletten Tag über in Hauptstraße abgestellt.

Ein Schaden entstand im Heckbereich. Er liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet unter der 0906/70667-0 um Hinweise. (AZ)