Unbekannter fährt in Gempfing Auto an - und flüchtet

Gempfing



Eine Person parkt ihren Wagen ordnungsgemäß. Doch während ihrer Abwesenheit kollidiert ein andere Fahrzeug mit dem Auto. Die Polizei sucht Zeugen.
    Zu einer Unfallflucht kam es in Gempfing.
    Zu einer Unfallflucht kam es in Gempfing. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Zu einer Unfallflucht ist es in Gempfing gekommen. Zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 4.30 Uhr, wurde ein in der Kaiserkreppe ordnungsgemäß geparkter grüner Ford Focus im hinteren linken Bereich angefahren und dadurch beschädigt.

    Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht weiter um seine gesetzlichen Pflichten und entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise zum bislang unbekannten Fahrzeugführer oder zum Verursacherfahrzeug nimmt die Polizei unter 09090/7007-0 entgegen. (AZ)

