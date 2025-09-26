Unbekannter fährt in Gempfing Auto an - und flüchtet

Zu einer Unfallflucht ist es in Gempfing gekommen. Zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 4.30 Uhr, wurde ein in der Kaiserkreppe ordnungsgemäß geparkter grüner Ford Focus im hinteren linken Bereich angefahren und dadurch beschädigt.

Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht weiter um seine gesetzlichen Pflichten und entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise zum bislang unbekannten Fahrzeugführer oder zum Verursacherfahrzeug nimmt die Polizei unter 09090/7007-0 entgegen. (AZ)