Unbekannter streift Auto in Wemding und flüchtet vom Unfallort

Eine unerfreuliche Entdeckung machte ein 47-jäjhrige Autofahrerin aus Oettingen am Mittwochmittag. Wie die Polizei mitteilt, hatte sie gegen 10.50 Uhr ihren Wagen auf dem Parkplatz vor einem Hotel in der Nördlinger Straße in Wemding geparkt und sich anschließend von ihrem Fahrzeug entfernt. Als sie gegen 11.20 Uhr zurückkehrte, stellte sie einen Schaden im Bereich der rechten hinteren Fahrzeugseite fest. Der unbekannte Verursacher des Schadens hatte sich offensichtlich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Schaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Die Polizei Donauwörth bittet um Zeugenhinweise unter 0906/70667-0. (AZ)

